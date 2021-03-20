Trabzonspor-Ankaragücü maçına damga vurdu! Ekuban ve Djaniny'den tarihe geçen goller sonrası rekor...

Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynadığı Süper Lig'in 31. hafta maçında önemli ilkler yaşandı.

EKUBAN'IN SUSKUNLUĞU SONA ERDİ

Süper Lig'de 9 maçtır gol hasreti çeken Ekuban, Ankaragücü karşısında ilk 45 dakikada 2 gol birden attı. 26 yaşındaki oyuncunun yeniden gollerle buluşması, bordo-mavili taraftarları sevindirdi ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Ekuban, rakip fileleri havalandıramadığı son 9 maçta yalnızca Denizlispor karşısında 1 asist yapmıştı.

SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK

Ankaragücü karşısında 8 ve 28. dakikalarda ağları havalandıran Ekuban, 11 gole doğrudan katkı sağlayarak Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı. Ganalı futbolcu, bu sezon 8 gol, 3 asiste ulaştı.

Ayrıca Ekuban, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.







DJANINY'DEN HEM GOL HEM ASİST

Trabzonspor'un ikinci golünde asisti yapan ve üçüncü golünü atan Djaniny de Süper Lig'de bir ilk yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

REKOR SAYIDA ŞUT

Ayrıca bordo-mavililer, 6 kez rakip kaleyi yoklayarak bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği ilk yarıyı Ankaragücü karşısında oynadı.

AVCI İLE İLK KEZ 4 GOL

Abdullah Avcı, yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçında dört gol atan Trabzonspor, aynı zamanda bu sezonki en farklı galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı

HİKMET KARAMAN'DAN TEPKİ

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, mücadelenin ilk yarısında hakeme gösterdiği tepki dikkat çekti.

Oyuncusuna yapılan hareketten sonra kart bekleyen Hikmet Karaman, yedek kulübesinde çılgına döndü. Hakem Zorbay Küçük, tecrübeli teknik adamı sarı kartla cezalandırdı.

Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçta yalnızca 1 gol kalesinde gören Ankara ekibi, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 3 gol yedi.

NWAKAEME'NİN 100. RESMİ MAÇI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı.

Kulüp resmi twitter hesabından, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme'yi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo ilk 11'deki yerine dönerken, Majid Hosseini ise yedek kulübesine çekildi.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir ve Norveçli futbolcu Andres Trondsen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.