Trabzonspor Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.

Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Ankaragücü ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Trabzonspor'a konuk olduğu son 22 Süper Lig maçının birini kazanabilen Ankaragücü, rakibini sadece 2006/07 sezonunda mağlup edebildi. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan ve bu galibiyetlerde rakip filelere toplam 21 gol gönderen Trabzonspor, tek puan kaybını son karşılaşmada yaşadı.

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.

Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Alanyaspor ile berabere kaldı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son 14 maçın 12'sini kaybeden ve kalesinde toplam 41 gol gören Ankaragücü, tek galibiyetini Ekim 2018'de Fenerbahçe deplasmanında aldı.



Alexander Sörloth, 23. haftada Beşiktaş'a attığı golden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 488 dakikada isabetli şut çekemedi.

Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu Filip Novak. Bu sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 1'den fazla gol atabilen tek oyuncu olan Gerson Rodrigues, bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti. Ankaragücü forması giyen Oscar Scarione, Trabzonspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol kaydetti.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Ankaragücü: Friedrich, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Michalak, Orgill

Trabzonspor Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!