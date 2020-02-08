Trabzonspor, Ankara'da 3 puan peşinde! Gençlerbirliği karşısında iddaa oranı...

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GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi evinde mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, 1 maçı eksik olmasına rağmen lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği ise 21. hafta maçları öncesi topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Candeias ve Sio sakat, Stancu'nun durumu ise maç saati netleşecek. Bordo-mavililerde ise sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz bu karşılaşmada görev yapamayacak.

İki takımın da puan kaybına tahammülü yok, özellikle zirve yarışına ortak olma çabasındaki Trabzonspor'un hiç yok! Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı 5 Süper Lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Sio ve Stancu'nun yokluğunda Gençlerbirliği'nin en önemli gol silahı haline gelen Ayite, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'üne imzasını bıraktı.

- Son 4 Süper Lig maçında 7 gol atan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu sezon ilk kez üst üste 5 karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %49'u bordo-mavili ekibin Ankara'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor.

%14'lük kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Ligin formda ekiplerinden Trabzonspor, hücum oynamayı düşünen Gençlerbirliği karşısında favori konumda.

Bu maçta "KG VAR" oldukça mantıklı. Ayrıca "İkinci Yarı Daha Çok Gol Olur" ve "İYX/MS2" seçeneklerini de öneririm.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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