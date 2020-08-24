MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor alternatif formasını tanıttı
GeriFutbol Trabzonspor alternatif formasını tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

Trabzonspor alternatif formasını tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor alternatif formasını tanıttı
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Kulübü, hazırladığı video ile yeni sezonun 3. formasının tanıtımını yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trabzonspor'un kurulmasında yer alan İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü kulüplerinin logoları forma üzerinde yer aldı.

2020-2021 sezonu için hazırlanan formaları "Geçmişten Geleceğe ve Efsanelere Saygıyla" etiketiyle paylaşarak tanıtımını yapan bordo- mavili kulüp, kısa sürede sosyal medyada taraftarlarının beğenisini topladı.

Karadeniz ekibinin kurulmasında yer alan 4 kulübün logolarının bulunduğu formanın tanıtımı için çekilen yaklaşık 3 dakikalık videoda, Trabzonspor'un eski futbolcuları Ali Kemal Denizci ve Necati Özçağlayan da yer aldı.

Klibin sonunda ise siyah formayı kaleci Uğurcan Çakır giyerek tanıtımını yaptı. Formanın yarın, TS Club'larında satışa sunulacağı belirtildi.

Öte yandan 2020-2021 yeni sezon için ilk olarak beyaz formayı tanıtan Trabzonspor, daha sonra çubuklu forma için video hazırlamıştı.

Trabzonspor alternatif formasını tanıttı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle