Canlı anlatım: Trabzonspor Altay maçı

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı konuk ediyor.

TRABZONSPOR 0-0 ALTAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Serkan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

Altay: Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

Atatürk Olimpiyat Stadı'nde onbinlerce taraftar

Medical Park Stadyumu'ndaki zemin problemi sebebiyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi çok sayıda Trabzonsporlu taraftar takip ediyor.

Trabzonspor ile karşılaştığı son beş resmi maçı kaybeden Altay, rakibi karşısında daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Ağustos 1994-Kasım 1997 arasındaki dönemde yaşadı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Ekim 1979-Ocak 1980 arasındaki dönemde yaşadı. Süper Lig’deki son deplasman maçında Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Altay, en son Mart 1995’te üst üste iki dış saha karşılaşmasını gol yemeden kazandı.

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Süper Lig'deki son yedi maçının sadece birini kazanan ve 13 puan bırakan Trabzonspor, daha önceki 22 karşılaşmada toplam 11 puan kaybetmişti. Süper Lig’deki son dört maçından 5 puan çıkaran Altay, daha önceki sekiz karşılaşmada topladığı puan miktarını yakalamak istiyor. Trabzonspor bu sezon evinde ilk golü attığı dokuz maçta mağlubiyet yaşamadı. Altay ise şu ana kadar ilk gole izin verdiği dokuz deplasman karşılaşmasında da puansız döndü. Geçen hafta Hatayspor filelerini havalandıran Trabzonspor forveti Djaniny, Süper Lig'de iç sahadaki son üç maçında gol atamadı ve bu sezon kendi taraftarları önündeki en uzun kuraklığını yaşama tehlikesiyle karşı karşıya.

Trabzonspor’un Süper Lig’deki en golcü ismi olan Andreas Cornelius, bu sezon iki gol attığı tek karşılaşmayı Altay deplasmanında oynadı. Danimarkalı forvet, ligde ilk 11’de başladığı son iki maçta da gol sevinci yaşadı. Süper Lig’deki son iki maçında da gol atan Leandro Kappel, profesyonel kariyerinde 3+ karşılaşmalık bir seri yaşamadı.

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Trabzonspor Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Altay maçı 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.