Trabzonspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Öte yandan maç tarihi de netleşti. İşte, Türkiye Kupası'nın final maçı tarihi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.
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