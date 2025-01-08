Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası kavga! Şok suçlamalar: Provokatör, herkese küfür eden biri

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ederken karşılaşmanın ardından kavga çıktı.

Müsabakanın son düdüğünün ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Alanyaspor'da bazı futbolcular, Trabzonsporlu futbolcu Simon Banza'ya tepki gösterdi ve sonrasında sözlü tartışma çıktı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR YERE DÜŞTÜ

Çıkan arbedede Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir, yere düşerken tansiyon daha da yükseldi.

İKİ TAKIM TEKNİK HEYETİ ARAYA GİRDİ

İki takım teknik heyeti oyuncuları ayırmaya çalışırken polis ekipleri sahaya girdi ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma koridora taşınırken maç sonunda hem Trabzonspor cephesi hem de Alanyaspor cephesinden açıklamalar geldi.

"ŞENOL HOCA OLAYLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI"

Olayların maçı sonucuyla alakalı olmadığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Olaylarla Şenol Hoca, kontrollü aslında, olayları ayırmaya çalışan sakin taraftı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu aslında mağlubiyetten kaynaklı sinir değildi. Maçtan sonra gidip tebrik ettim, herhangi bir şey yoktu." dedi.

"TAMAMEN PROVOKATÖR, HERKESE KÜFÜR EDEN BİRİ"

Trabzonsporlu futbolcu Simon Banza'nın olayları çıkaran kişi olduğunu söyleyen Sami Uğurlu, "Simon Banza, tamamen provokatör, tamamen oyunu gerdi, oyun içinde çok tahrik etti. Hem takımı hem oyunu hem oyuncuları. Maçın sonunda bunu devam ettirdi. Olayların buralara gelmesinin ana sebebi. Tavrını tarzını değiştirmedi, herkese küfür eden biri. Maçın sonunda buna devam edince oyuncular buna reaksiyon gösterdi. Kendisini uyardık. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi, tepkisi oldu. Trabzon şehri, çok büyük bir futbol şehri. Ancak Trabzonspor'un büyüklüğünün arkasına sığınarak bazı şeyler yapmamak gerek. Trabzon halkı bunlara kanmaz. Trabzon halkı yüreğini ortaya koyanı sever, bu tarz davrananları da benimsemez. Maçın başında sadece taraftarların şunu izlemesini istiyorum, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda Simon Banza'nın duruşunu izlesinler. Burası bunları asla kaldırmaz. Cham da buna dahil. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda duruşlarını izleyin, yeter" şeklinde konuştu.

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"MAÇ SONU GERGİNLİK DOĞRU DEĞİL"

Maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan gerginlik hakkında konuşan Şenol Güneş ise, "Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Simon Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami Hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Bazen alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu. Öyle bir atışmanın saha sonucundan sonra sahaya yansıması oldu. İtişme falan bir şey görmedim çok ama gördüğümü de almaya çalıştım. İtişmeler oldu ama küfürleşme oldu mu bilemiyorum. Sinirlenmek doğru değil. Biz de yapıyoruz bazen, olmamalı. Sami Hoca'yı da seviyorum. Oyuncusunu da kaybetti. Bizim oyuncuya bakıp sinirlendiyse olabilir." değerlendirmesinde bulundu.