Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

Alanyaspor, Süper Lig'de 8 Mart Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. İşte, Trabzonspor Alanyaspor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda 8 Mart günü karşı kaşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.

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Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.