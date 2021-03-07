Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 29. haftanın kritik müsabakasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi ise başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok sporsever tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Alanyaspor, Süper Lig'de 8 Mart Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. İşte, Trabzonspor Alanyaspor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda 8 Mart günü karşı kaşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.
Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.
EV SAHİBİ EKİBİN HEDEFİ GALİBİYET
Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.