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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2019-2020 sezonunda finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazanarak 9. kez kupayı müzesine götürmüştü. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Alanyaspor maç kadrosu

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza

Alanyaspor: Ertuğrul, Florent, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Cordova, Janvier, Efecan, Ui-Jo

Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek

En son 2019-2020 sezonunda yarınki rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Geçen yıl final oynamıştı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

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Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.