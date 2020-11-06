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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Alanya deplasmanında! Takımın başında İhsan Derelioğlu olacak...

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Trabzonspor, Alanya deplasmanında! Takımın başında İhsan Derelioğlu olacak...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak.

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Bordo-mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton'un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

 

Trabzonspor, Alanya deplasmanında Takımın başında İhsan Derelioğlu olacak...

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