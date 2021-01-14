Trabzonspor, akan oyunda "Fırtına" gibi!

Avcı döneminde ligdeki 9 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan bordo mavililer; duran toptan 4, kontrataktan 1, penaltıdan 1 ve rakibin kendi kalesine atmasıyla 1 gol kaydetti.

Süper Lig’de emin adımlarla üst sıralara yükselen Trabzonspor’un bu sezon ligde attığı 19 golün 12’sinin akanda oyunda kaydedilmesi dikkat çekti. Fırtına’nın diğer golleri ise duran toptan (4), kontrataktan (1), penaltıdan (1) ve rakibin kendi kalesine atması (1) şeklinde dağılım gösterdi.

Abdullah Avcı ile savunmada toparlanan bordo mavililer, bununla birlikte 9 karşılaşmada kalesinde sadece 4 gole izin verdi. Fırtına bu süreçte 9 gole imza attı ve 20 puan topladı. Karadeniz ekibinin en golcü ismi ise son 8 müsabakada 5 gole imza atan Caleb Ekuban. Ganalı yıldızı 4 golle Anthony Nwakaeme takip ediyor.

ÇALIMDA ZiRVEDE

Trabzon ayrıca, maç başına ortalama en fazla çalım atan takım konumunda. Ortama 12.1 adam geçen Abdululah Avcı’nın öğrencilerinin ardından Malatya (11.4), Beşiktaş (11) ve Galatasaray (10.9) sıralandı.