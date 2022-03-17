Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ın bonservis bedelini belirledi

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Abdullah Avcı’nın bu sezon ilk kez 8. haftadaki Kayserispor maçında 11’de oynattığı Ahmetcan Kaplan için hem sezon başında hem de devre arasında pek çok Süper Lig ekibi, Trabzonspor ’un kapısını çalmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise tüm kiralama tekliflerini geri çevirip, “Ahmetcan’ı kesinlikle göndermeyeceğiz. İsteyen varsa, fiyatı 15 milyon Euro” cevabını vermişti.

Altyapıdan çıkan 19 yaşındaki oyuncu, Edgar’ın sezonu kapatması ve Vitor Hugo’nun da sakatlanmasının ardından Trabzonspor’un as stoperi oldu. Abdullah Avcı, Ahmetcan’ı düzenli oynatmaya devam edecek. Fanatik'in haberine göre sezon sonunda ise Avrupa’dan teklif gelmesi halinde kapının 15 milyon Euro’dan açılacağı öğrenildi.