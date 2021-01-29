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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile 'Fırtına' gibi

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Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile 'Fırtına' gibi
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Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yönetiminde 3 yılda Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanıldı.

Trabzonspor önceki gün Başakşehir’i yenerek, çıkışını Süper Kupa ile taçlandırdı.

Süper Lig’de görevine devam eden teknik adamlar arasında şu anda en yüksek ortalamaya (2.25) sahip olan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’daki 14 maçlık yolculuğuna Süper Kupa’yı da ekleyerek başarısını taçlandırdı.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ise geride kalan 3 yıllık görev süresine bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası sığdırıp adını kulüp tarihine yazdırdı. Trabzonspor, bu süreçte 2019-20 sezonunda da şampiyonluğu son haftalarda kaptırdı.

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile Fırtına gibi

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