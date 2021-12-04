Trabzonspor - Adana Demirspor maçında korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar, Cornelius...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta iki oyuncu çarpıştı.
Mücadelenin 7. dakikasında Trabzonspor'dan Andreas Cornelius ile Adana Demirspor'dan Samet hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışıp yerde kaldılar.
Sağlık görevlileri sahaya girerek iki oyuncuyu da sedyeyle dışarı çıkarıp tedavi uyguladı.
Adana Demirspor'da Samet oyuna devam ederken, Trabzonspor'da Corneilus devam edemedi ve 12. dakikada yerini Koita'ya bıraktı.
Hastaneye kaldırılan Cornelius'un başına 8 dikiş atıldı.