Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Adana Demirspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Trabzonspor Adana Demirspor maçı hakkında ayrıntılar...

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı bugün saat 18:15'de Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

İKİ FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Trabzonspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız Kovid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.

KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)