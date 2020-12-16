Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor, ile TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turu maçında kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Trabzonspor'da forma şansı bulamayan oyuncularla mücadeleye başlaması bekleniyor. Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden Adana Demirspor ise deplasmanda turu geçmeye çalışacak. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.15'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara da görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'da iki futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Trabzonspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız Kovid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.