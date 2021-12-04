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Canlı Anlatım: Trabzonspor Adana Demirspor Maçı

#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor
Canlı Anlatım: Trabzonspor Adana Demirspor Maçı

Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Haberimizde Trabzonspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 1

Adana Demirspor: 0

Goller: 26' Nwakaeme

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor XI: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.

Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın ardından deplasmanda mağlup edemediği takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibine karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Adana Demirspor, son altı Trabzon ziyaretinden puan çıkaramadı ve kalesinde toplam 24 gol gördü. Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Eylül 1983-Nisan 1984 arasında yakaladı.

Puan kayıpsız geçtiği seriyi de yedi maça çıkaran bordo-mavili ekip, Şubat-Mayıs 2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı yedi deplasmandan üst üste iki kez aynı sonuçla ayrılmayan Adana Demirspor, son ziyaretinde Altay'ı 3-1 mağlup etti. Adana ekibinin üst üste iki dış saha galibiyeti aldığı son seri Eylül 1983'te yaşandı. Son iki sezondur Süper Lig'e yükselen takımlara mağlup olmayan ve çıktığı karşılaşmalarda sadece iki gol yiyen Trabzonspor, en son Temmuz 2020'de çıktığı Denizlispor deplasmanından puansız döndü.

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Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Trabzonspor, ikinci yarılarda en fazla gol bulan ekip Adana Demirspor. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçlık gol atma serisi yakaladı. Djaniny, Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon deplasmanda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Adana Demirspor'da, bu gollerin ikisini Matias Vargas kaydetti. Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Trabzonspor Adana Demirspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ÇİFTE HEYECAN

Spor Toto Süper Lig'de bugün Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, aynı zamanda seçimli olağan genel kurulu heyecanı yaşayacak. Ahmet Ağaoğlu'nun tek liste ile girdiği seçimlerde 47'nci yönetim kurulu oluşturulacak.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un, yardımcılıklarını ise Alex Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

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Haftaya 36 puanla namağlup lider olarak giren Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda yeni rekorlara da imza atmış olacak.
Adana Demirspor maçı öncesi bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunurken, Djaniny takımdan ayrı olarak çalışmalar yaptı. İki oyuncunun durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Durumu düzelen Bakasetas ise Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde ise görev alabilecek.

 

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#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor

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