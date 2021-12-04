Trabzonspor, Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor

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Süper Lig’in namağlup lideri Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında kazanıp rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak isterken sahadan yenilgi ile ayrılmaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ligde çıktığı son 7 maçın tamamından galibiyetle ayrılan ve seriyi 8 maça çıkarmak isteyen bordo mavililer kaybetmemesi durumunda yenilmezlik serisini 27 maça çıkaracak. Fırtına böylece 1995-96’dan sonra en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.

15 GALİBİYET 11 BERABERLİK ALDI

Abdullah Avcı yönetiminde en son geçen sezonunun 29. haftasında Alanya’ya 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi sonrasında çıktığı 26 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu seride 15 galibiyet, 11 beraberlik alan Fırtına ayrıca deplasman performansıyla da dikkat çekti. Bordo mavililer Abdullah Avcı ile dış sahada çıktığı hiçbir maçı kaybetmezken 24 maçlık seriden 14 galibiyet çıkardı, 9 da beraberli aldı. Ayrıca Trabzonspor geride kalan 14 haftada ligin en fazla gol atan (29) ve en az gol yiyen (11) takımı konumunda.

ÖNÜNDE SADECE 4 MAÇ KALDI

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26 maçlık yenilmezlik ile hem Başakşehir’de 2016-17 yıllarındaki kendi rekorunu hem de Şenol Güneş’in 1995-96 yıllarında Trabzon’daki rekorunu kıran Abdullah Avcı’nın şimdi yeni bir hedefi var. Eğer Fırtına, bugünkü Adana Demirspor maçı ile Antalya, Hatay engellerini kayıpsız geçerse Avcı, Trabzon efsaneleri Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı’ya ait 197779 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik serisine ulaşacak. 4 maçta kaybetmezse de kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıracak.