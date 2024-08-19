×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor açıkladı: Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi!

Güncelleme Tarihi:

#TRABZONSPOR#Maxi Gomez#Sözleşme
Trabzonspor açıkladı: Maxi Gomezin sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 22:30

Trabzonspor, 2 sezon önce takıma katılan Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

2022-2023 sezonu öncesi Trabzonspor'a transfer olan 1 sezon sonra ise kiralık olarak İspanyol ekibi Cadiz forması giyen Maxi Gomez, karşılıklı olarak bordo-mavili kulüpten ayrıldı.

Trabzonspor bu fesih bedeli için 700 bin Euro ödeyecek.

Gözden Kaçmasınİlkay Gündoğan düğümü çözülüyor mu İspanyol basını Barcelona gönderecek dedi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten açıklama geldi: Kesin değilİlkay Gündoğan düğümü çözülüyor mu? İspanyol basını 'Barcelona gönderecek' dedi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi: Kesin değil!Haberi Görüntüle

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000 Euro fesih bedeli ödenecektir."

TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZONSPOR#Maxi Gomez#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!