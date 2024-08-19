Trabzonspor açıkladı: Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi!

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2022-2023 sezonu öncesi Trabzonspor'a transfer olan 1 sezon sonra ise kiralık olarak İspanyol ekibi Cadiz forması giyen Maxi Gomez, karşılıklı olarak bordo-mavili kulüpten ayrıldı.

Trabzonspor bu fesih bedeli için 700 bin Euro ödeyecek.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000 Euro fesih bedeli ödenecektir."

TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi.