Trabzonspor açıkladı: Maç ertelendi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol'un, MKE Ankaragücü İkon Menkul ile deplasmanda karşılaştığı maç yarıda kaldı.

SKORBORD ARIZASI GİDERİLEMEDİ

Ankara'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynan mücadelenin ilk periyodu oynanırken skorbord arızası meydana geldi. Mücadelenin 3 defa durmasına neden olan arıza giderilemeyince maç, ev sahibi Ankaragücü 13-7 öndeyken ileri bir tarihe ertelendi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan konuya dair yapılan açıklamada, "Takımımızın, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 20. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile deplasmanda oynadığı müsabaka, teknik bir sorun nedeniyle ilk periyot tamamlanamadan hakem kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.