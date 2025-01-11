×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Trabzonspor açıkladı: Maç ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Mke Ankaragücü#Basketbol
Trabzonspor açıkladı: Maç ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 18:19

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol'un MKE Ankaragücü İkon Menkul'e konuk olduğu karşılaşmasında yaşanan skorbord arızası nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol'un, MKE Ankaragücü İkon Menkul ile deplasmanda karşılaştığı maç yarıda kaldı.

SKORBORD ARIZASI GİDERİLEMEDİ

Ankara'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynan mücadelenin ilk periyodu oynanırken skorbord arızası meydana geldi. Mücadelenin 3 defa durmasına neden olan arıza giderilemeyince maç, ev sahibi Ankaragücü 13-7 öndeyken ileri bir tarihe ertelendi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan konuya dair yapılan açıklamada, "Takımımızın, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 20. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile deplasmanda oynadığı müsabaka, teknik bir sorun nedeniyle ilk periyot tamamlanamadan hakem kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Mke Ankaragücü#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!