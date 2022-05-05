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Trabzonspor açıkladı! İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması ne zaman?

#Trabzonspor#Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması#Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor açıkladı İstanbul Yenikapıda şampiyonluk kutlaması ne zaman

Trabzonspor, 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlaması düzenleneceğini açıkladı.

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Trabzonspor, 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlaması düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul’daki taraftarlarımız şampiyonluğu kutluyor!

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluğumuz kutlanacaktır. İstanbul’daki taraftarlarımıza duyurulur.

BAŞKAN AĞAOĞLU'DAN VEFAT EDEN TARAFTARLARIN MEZARLARINA ZİYARET

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti. 

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, vefat eden taraftarlardan Mehmet Dalman ve Mustafa Çelik ile Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara’nın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretler esnasındaki ilk durağı 5 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybeden taraftarlar Mehmet Dalman’ın Giresun’un Görele ilçesindeki mezarı oldu. Bundan tam 26 yıl önce vefat eden Mehmet Dalman’ın bordo-mavili bayrak ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Dalman ailesiyle birlikte okunan duanın ardından yöneticiler, 1992 yılında elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden taraftarlardan Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara’nın Çarşıbaşı’ndaki kabirlerini ziyaret ettiler.

Bu ziyaretin ardından dualar edildikten sonra Arsin’e geçilerek, 2010-2011 sezonunda oynanan Eskişehirspor karşılaşması sonrası hayata veda eden taraftar Mustafa Çelik’in mezarı ziyaret edildi. Ağaoğlu, Çelik’in mezarına bordo-mavili bayrak asmasının ardından ziyaret, hep birlikte gerçekleştirilen dua ile son buldu.

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Trabzonspor açıkladı İstanbul Yenikapıda şampiyonluk kutlaması ne zaman

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#Trabzonspor#Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması#Ahmet Ağaoğlu

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