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GeriFutbol Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde
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Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek.

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

Hürriyet

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