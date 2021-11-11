Trabzonspor, Abdullah Avcı ile zirveye çıktı!

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı. Avcı göreve başladığında sadece 6 puanla 17. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken, sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

SADECE ÜÇ YENİLGİ ALDI

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Fırtına, bu sezon ise 12 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

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SÜPER KUPA GELDİ

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Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor’da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

DERBİLERDE 11 PUAN ALDI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Geçen sezon G.Saray ve F.Bahçe’ye yenilen Avcı’lı Trabzonspor iki sezonda derbilerde 11 puan topladı.