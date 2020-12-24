Trabzonspor, Abdullah Avcı ile rotayı zirveye çevirdi
Süper Lig´de ilk 8 haftada 6 puan toplayarak küme düşme potasına giren Trabzonspor Abdullah Avcı ile rotasını zirveye çevirdi.
Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan topladı.
Abdullah Avcı geldiğinde 17. sırada bulunan bordo mavililer 8. basamağa kadar tırmandı.
İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören bordo mavililer tecrübeli teknik adam ile sadece 2 gole izin verdi.
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