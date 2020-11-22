Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk maçında! BB Erzurumspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Eddie Newton ile aradığını bulamayan Trabzonspor, milli arada takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdi.

- Avcı'nın ekibinde sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Abdülkadir Ömür iyileşti, Anthony Nwakaeme vites yükseltti.

- Muhtemel kadroya baktığımızda kalede Uğurcan Çakır, savunmada Vitor Hugo, orta alanda Abdulkadir Parmak, hücumda Benik Afobe formaya yakın diğer isimler olarak göze çarpıyor.

BB ERZURUMSPOR

- Sezonun ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkartan BB Erzurumspor ise, sonrasındaki 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

- Alternatif forvetlerden Armando Sadiku cezalı. Orta sahanın önemli ismi, kaptan İbrahim Akdağ ve as kaleci Fabien Farnolle sakat.

- Takımın en büyük kozları, kanatlarda oynayan Emrah Başsan ve Arvydas Novikovas.

- TD Mehmet Özdilek, milli ara öncesi oynadıkları Göztepe maçından sonra; "Bu arada hem fiziksel anlamda hem de takım olma adına eksiklerimizi gidermeye çalışacağız..." demişti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BB Erzurumspor'un bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sı "karşılıklı gol" ile biterken, deplasmanda oynadığı 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilk maçına iç sahada çıkıyor ve bordo-mavililer ile ilk maçına iç sahada çıkan son 5 çalıştırıcı da sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

- Trabzonspor sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!

%55'lik kesim yeni hocasıyla bordo-mavili ekibin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

Trabzonspor TD Abdullah Avcı: "Karadeniz'in bir çocuğu olmak, buraya olan aidiyet hissimi daha çok güçlendiriyor..."