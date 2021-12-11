Trabzonspor 9'da 9 için Antalyaspor'a karşı!

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Ligde 39 puanla en yakın takipçileri Konya ve F.Bahçe’nin 12 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor bugün Antalya deplasmanında serisini sürdürmek istiyor.

Son 8 maçından da zaferle ayrılan Fırtına üst üste 9. galibiyetini ayrılmak ve ligdeki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkarmayı hedefliyor. Fırtına bugün Akdeniz ekibi karşısında kaybetmezse deplasmandaki yenilmezlik serisini de 26 maça yükseltecek.

30 - Antalyaspor ile 51. kez karşılaşacak olan Trabzon seride 30-8 üstün durumda. 2 takım arasında 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

8- Süper Lig’de 8 maçtır kazanan Trabzonspor, en son Şubat-Mayıs 2004 arasında 11 maçla daha uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

9- Trabzonspor ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor 6 yenilgi, 3 beraberlik alırken en son Kasım 2016’da 1-0’la güldü.

12- Süper Lig’in 2021-22’de en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Nwakaeme (6 gol, 6 asist), Trabzon’un bu sezon topladığı puanın %33’üne etki etti.

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