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Trabzonspor 85-68 Çayırova Belediyespor

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#Trabzonspor#Çayırova#Basketbol
Trabzonspor 85-68 Çayırova Belediyespor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 19:12

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Çayırova Belediyespor'u 85-68 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çayırova Belediyespor'u 85-68 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan iki ekip de boyalı alanda etkili oldu, ilk periyotu ev sahibi 21-20 önde tamamladı.

Bordo-mavililer, dış atışlarda Mitchell Creek'in ve Okben Ulubayın etkili oyunuyla, ilk devreyi 51-34 önde bitirdi.

Tykivion Gordon ve Can Öğüt'ün elinden bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı koruyan ev sahibi, üçüncü periyotu 67-42 önde tamamladı. Bordo-mavililer parkeden 85-68 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5. galibiyetini alırken, deplasmanda oynadığı 6. karşılaşmadan 3. kez mağlup ayrıldı.

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#Trabzonspor#Çayırova#Basketbol

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