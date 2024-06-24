Trabzonspor, 5 transferi birden duyurdu! Ozan Tufan, John Lundstram, Denis Dragus...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo - mavililer, 5 isimle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor; Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi.
Bordo - mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuların maliyetini açıklaması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.