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Trabzonspor, 5 transferi birden duyurdu! Ozan Tufan, John Lundstram, Denis Dragus...

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#TRABZONSPOR#TRANSFER#Ozan Tufan
Trabzonspor, 5 transferi birden duyurdu Ozan Tufan, John Lundstram, Denis Dragus...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:22

Trendyol Süper Lig'in gelecek sezonuna iddialı bir başlangıç yapmayı planlayan Trabzonspor, 5 transferi birden açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo - mavililer, 5 isimle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor; Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo - mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuların maliyetini açıklaması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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#TRABZONSPOR#TRANSFER#Ozan Tufan

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