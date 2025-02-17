Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde istikrarı sağlayamadı

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Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 29 puan toplayarak 9. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon arzu ettiği başarının uzağında kaldı.

Karedeniz ekibi, ligin ilk 2 maçında deplasmanda alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 27 puan topladı.

DIŞ SAHA SONUÇLARI İSTİKRARI ENGELLEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada gösterdiği başarılı performansa rağmen dış sahada aldığı sonuçlar nedeniyle bir türlü istikrarı sağlayamadı.

Bordo-mavililer, Güneş döneminde 11 iç saha maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplarken 2,18 puan ortalaması yakaladı.

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Karadeniz ekibi, dış sahada ise 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 3 puan hanesine yazdırabilirken 0,33 puan ortalamasında kalarak bir türlü puan cetvelinde üst sıralarda kendine yer bulamadı.

İÇ SAHA VE DIŞ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç saha maçlarında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

Trabzonspor, tecrübeli teknik adam idaresinde oynadığı deplasman maçlarında Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda Net Global Sivasspor ve ikinci haftada geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu idaresinde yine dış sahada ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmıştı.