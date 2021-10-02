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Trabzonspor 5 eksikle Kayseri'de! Kayserispor maçına iddaa oynayanların %36'sı...

#Misli.Com#İddaa#Kayserispor Trabzonspor
Trabzonspor 5 eksikle Kayseride Kayserispor maçına iddaa oynayanların %36sı...

Ligin namağlup iki takımın biri olan Trabzonspor, Kayseri'de Hikmet Karaman'ın öğrencileri ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

KAYSERİSPOR

Sezona Yalçın Koşukavak'la başlayan Kayserispor, daha 2. haftada koltuğu Hikmet Karaman'a emanet etmişti.

Karaman'la deplasmanda Başakşehir'i deviren Erciyes'in Kurtları, Kadir Has'ta da Kasımpaşa ve Galatasaray'ı evlerine eli boş göndermeyi başarmıştı.

Sezona sakat giren ve hala toparlanma aşamasında olan Gustavo Campanharo dışında takımda önemli bir eksik yok.

İbrahim Akdağ ve Joseph Attamah'la orta alan savunmasını kuran Hikmet Karaman, hücum merkezine Bernard Mensah'ı koymuş durumda.

Bir kanatta Emrah Başsan, diğer kanatta Mame Thiam'la etkili oluyorlar. Hücumun en ilerisinde ise koronavirüse yakalanana kadar Gökhan Sazdağı izliyorduk. Son maçlarda bu görevi Miguel Cardoso yapıyor ancak geçtiğimiz hafta maç kadrosunda yer alan Mario Gavranovic de artık tamamen iyileşmiş durumda, Karaman'dan forma bekliyor.

TRABZONSPOR

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Konyaspor'la birlikte Süper Lig'in ilk 7 haftasında yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, Kayseri'ye 5 eksikle geldi.

Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen cezalı, stoperde Edgar IE ile birlikte Stefano Denswil'in oynaması bekleniyor fakat geçtiğimiz haftaAlanyaspor maçının son bölümünde başarılı bir oyun ortaya koyan 2003'lü Ahmetcan Kaplan da ilk 11 başlayabilir.

Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita da sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

Orta alandan Marek Hamsik (1 gol - 3 asist) ve Anastosio Bakasetas'ın (3 gol - 3 asist) destek verdiği hücum hattında Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Djaniny ile mücadele edecekler.

"Nwakaeme, Cornelius & Djaniny" hücum hattı ilk 7 hafta sonunda 8 kez tabela yaptı.

Trabzonspor 5 eksikle Kayseride Kayserispor maçına iddaa oynayanların %36sı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor'un ligdeki son 4 maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Trabzonspor'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%36'lık kesim formda hücum oyuncularıyla Trabzonspor'u bu zorlu Kayseri deplasmanında da bir adım önde görüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Sıcak iklimlerin klas kramponu: Anthony Nwakaeme...

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#Misli.Com#İddaa#Kayserispor Trabzonspor