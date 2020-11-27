Trabzonspor 5 eksikle Ankara'da! Ankaragücü karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ANKARAGÜCÜ

- Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, son Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

- Takımı maça, yardımcı antrenörlerden Mustafa Dalcı hazırladı. Perşembe günü yapılan idmana başkan Fatih Mert de gelip bir konuşma yaptı.

- Kanat forvet Joseph Paintsil'in durumu maç saati netleşecek. Geçen hafta yedekten giren ön libero Assane Diousse bir kez daha yedek bekleyebilir.

- Son maçlarda Fuat Çapa'nın gözünden düşen Daniel Lukasik ile büyük umutlarla transfer edilen ve 5 lig maçına 3 gol sığdıran Torgir Börven ön planda olacaktır.

TRABZONSPOR

- Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında BB Erzurumspor karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla almıştı.

- TD Abdullah Avcı, Ankara kafilesine 5 ismi almadı!

- Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen'in sakat oldukları biliniyor.

- Geçtiğimiz hafta yedek kulübesinde yer alan Gaston Campi ile bu sezon sadece 3 dakika bordo-mavili formayı terleten Stiven Plaza hakkında açıklama yapılmadı.

- Yerel basın Avcı'nın kazanan kadroyu bozmayacağını düşünüyor. Kanatlarda Ömür ve Nwakaeme, en ileride Afobe, arkasında Ekuban izleyeceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'in bu sezon galibiyetle tanışamayan tek takımı olan Ankaragücü'nün son 2 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitmişti.

- Abdullah Avcı'nın gelişiyle 7 maç aradan sonra BB Erzurumspor karşısında kalesini gole kapatan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçta gol yemişti.

- İki takımın son 2 sezonda oynadığı 4 maçın hiçbirinde Ankaragücü galibiyeti izleyemedik. (2 Trabzonspor galibiyeti - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!

%44'lük kesim Abdullah Avcı'nın öğrencilerinden Ankara'da 3 puan bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonspor'un efsane forması böyle tanıtılmıştı...