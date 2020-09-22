Trabzonspor, 5 dakikada 5 milyon kazandı

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz bugün saat 15:00’de, $TRA Taraftar Token’larını taraftar oylaması ve ödül platformu Socios.com uygulamasında piyasaya sürdü. 8 TL sabit fiyattan temin edilebilen 625.000 $TRA Taraftar Token’ın ilk arzı 5 dakikadan kısa sürede tükendi ve 5 milyon Türk Lirası gelir sağladı." ifadelerine yer verildi.