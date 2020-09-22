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Haber Giriş: 22.09.2020 - 19:04 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, 5 dakikada 5 milyon kazandı

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Trabzonspor, 5 dakikada 5 milyon kazandı
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Bordo mavililer, bugün 15.00'de taraftar oylaması ve ödül platformu Socios.com uygulamasında taraftara sunduğu $TRA Taraftar Token'lerinden 5 dakikada 5 milyon lira gelir elde etti.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz bugün saat 15:00’de, $TRA Taraftar Token’larını taraftar oylaması ve ödül platformu Socios.com uygulamasında piyasaya sürdü. 8 TL sabit fiyattan temin edilebilen 625.000 $TRA Taraftar Token’ın ilk arzı 5 dakikadan kısa sürede tükendi ve 5 milyon Türk Lirası gelir sağladı." ifadelerine yer verildi.

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