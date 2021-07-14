Trabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor (Hazırlık maçı)
Trabzonspor ile Ümraniyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı maçta kazanan taraf, 5-3'lük skorla Trabzonspor oldu.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.
Toplam 8 golün atıldığı maçta bordo-mavililer, sahadan 5-3 galip ayrılmayı başardı.
Trabzonspor'a galibiyeti; 54'te Koita, 61'de Berat Özdemir, 82'de Bakasetas, 84'te Gervinho ve 90'da Vitor Hugo kaydetti. Ümraniyespor'un golleri; 51. dakikada Del Valle, 74 ve 79. dakikalarda Fuat Bavuk'un ayağından geldi.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçını 22 Temmuz Perşembe günü Bandırmaspor ile oynayacak.