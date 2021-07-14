MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor (Hazırlık maçı)
GeriFutbol Trabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor (Hazırlık maçı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Trabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor (Hazırlık maçı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor (Hazırlık maçı)

Trabzonspor ile Ümraniyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı maçta kazanan taraf, 5-3'lük skorla Trabzonspor oldu.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Toplam 8 golün atıldığı maçta bordo-mavililer, sahadan 5-3 galip ayrılmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti; 54'te Koita, 61'de Berat Özdemir, 82'de Bakasetas, 84'te Gervinho ve 90'da Vitor Hugo kaydetti. Ümraniyespor'un golleri; 51. dakikada Del Valle, 74 ve 79. dakikalarda Fuat Bavuk'un ayağından geldi.

Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçını 22 Temmuz Perşembe günü Bandırmaspor ile oynayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi