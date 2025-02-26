Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırladı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan müsabaka bordo - mavili ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Lundstram, 41.dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Cham ve 83. dakikada Banza kaydetti.
Rizespor'un ise gollerini penaltıdan 63. dakikada Jurecka ve 89.dakikada Hojer attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ise grubu 5. sırada tek galibiyetle bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı.
13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0
45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0
59. dakikada Cham'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 4-0
61. dakikada Lundstarm'ın ceza sahası sağ çaprazında Zeqiri'yi düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 4-1
77. dakikada müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün sakatlanması üzerine karşılaşmanın geri kalan bölümünü 4. hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
83. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1
89. dakikada Nielsen'in ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 5-2