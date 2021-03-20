Trabzonspor 4-1 MKE Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

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Trabzonspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 8. dakikasında Ekuban ile öne geçen Trabzonspor, 26. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Ekuban çıktı ve durumu 2-1 yaptı. Djaniny, 30. dakikada attığı golle takımını rahatlattı.

Son sözü ise 90+4. dakikada Edgar Ie söyledi ve Trabzonspor, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte hasretine son verdi ve puanını 55'e yükseltti. Ankaragücü'nün ise 3 maçlık galibiyet serisi bitti ve 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.

23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.

45 3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven.

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