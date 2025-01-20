Trabzonspor 4-0 Sivasspor maç özeti

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Süper Lig’in 20. haftasının kapanış maçında bu akşam Trabzonspor evinde Sivasspor’u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf -0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 25'e yükselten Trabzonspor, 9. sırada yer aldı. 20 puanlı Sivasspor ise 15. basamakta yer buldu.

Trabzonspor gelecek haftayı BAyY geçecek. Sivasspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor 4-0 Sivaspor

GOL: 6' Batagov, 13' Banza, 31' Ozan Tufan, 86' Lundstram

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

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13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu. 3-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)