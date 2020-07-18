Trabzonspor 3-4 Konyaspor | Maçın golleri ve özeti

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelirken mücadeleden 7 gol birden çıktı. Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği maçta Konyaspor'a 4-3 yenildi ve üst üste 2. yenilgisini aldı. Konyaspor ise Başakşehir'in ardından Trabzonspor'u da 4 golle mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Trabzonspor 3-4 Konyaspor

GOL: 12', 56' Sörloth, 61' Novak / 42' Bajic, 81' Shengelia, 88' Skubic, 90+1' Thuram

3' Maç hızlı başladı! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.

7' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı. Karşılaşmada ataklar devam ediyor...

12' Trabzonspor aradığı golü buldu! Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a pasını çıkarttı. Golcü oyuncu, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

16' Ömer Ali ve Nwakaeme sakatlık geçiriyor. İki futbolcunun tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. İki futbolcunun da ciddi bir sakatlığı yok.

26' Konyaspor tehlikeli geldi! Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

31' Trabzonspor'un golünden sonra Konyaspor daha atak oynayan taraf. Milosevic topu Manuel da Costa'dan kazandı ve rakip ceza sahasına yaklaştı. Soldan hücuma destek veren Alper son çizgiye inip içeri çevirdi ancak Campi'ye çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

42' Konyaspor eşitlik sayısını yakaladı! Ömer Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada Rijad Bajic etkili bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

56' Trabzonspor tekrar öne geçiyor! Penaltıda topun başına geçen Alexander Sörloth düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

61' Goller üst üste geliyor! Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Novak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

66' Trabzonspor yine gole yaklaştı! Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Abdülkadir Ömür süratle Konyaspor ceza sahasına yaklaştı ve sol ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı fakat top az farkla yandan dışarı gitti.

81' Konyaspor farkı bire indirdi! Levan Shengelia'nın attığı golle skor şimdi 3-2 oldu...

88' Maça eşitlik geldi! Skubic, penaltıdan attığı golle maçı 3-3 yaptı.

90+1' Konyaspor'dan geri dönüş! Thuram'ın attığı golle deplasman ekibi 3-1'den skoru 4-3'e getirdi.