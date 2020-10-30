Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 8. dakikasında Tirpan ile öne geçen Kasımpaşa, 23. dakikada Serkan Asan ve 31. dakikada Nwakaeme'nin gollerine engel olamadı ve Trabzonspor, skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Nwakeme çıktı ve durum 3-1'e geldi.

İlk yarıda son sözü 41. dakikada Yusuf Erdoğan söyledi ve devreye 3-2'lik skorla girildi.

Kasımpaşa, 87. dakikada Edgar Ie'nin kendi kalesine attığı golle yeniden skoru eşitledi.

Kasımpaşa, 90+3. dakikada Koita ile bir gol daha buldu ve Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavililer 5 puanda kalırken galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kasımpaşa'nın puanı ise 11 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu.

17' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta gitti.

22' Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Serkan Asan'ın gelişine vuruşu köşeden ağları buldu.

31' Ceza yayı üzerinde bomboş topla buluşan Nwakaeme'nin sağ köşeye vuruşu ağları havalandırdı.

38' Sol kanattan içe kat eden Nwakaeme'nin dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu.

41' Kamil Ahmet'ten topu çalan Yusuf Erdoğan, kaleci Uğurcan'ı da geçip topu ağlarla buluşturdu.

74' Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Koita kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

87' Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortasına savunmada Edgar Ie ters bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan çıkaramadı.

90+3' Koita'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluştu!

Stat: Medical Park



Hakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Flavio (Dk. 61 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Diabate), Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan (Dk. 90 1 Ahmet Oğuz), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Anıl Koç), Varga (Dk. 46 Koita), Hodzic (Dk. 89 Alan)

Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Edgar (kendi kalesine), Dk. 90 3 Koita (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Tarkan Serbest, Dk. 86 Koita (Kasımpaşa), Dk. 86 Djaniny, Dk. 90 2 Nwakaeme (Trabzonspor)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Tirpan, Hodzic, Aytaç, Hadergjonaj