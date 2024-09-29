Trabzonspor 3-2 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-2 Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bordo-mavililer, 16. dakikada Visca ile öne geçerken 24. dakikada Adil yanıt verdi.

İlk yarıda son sözü 45+4. dakikada Banza söyledi ve Trabzonspor devreye 2-1 üstün girdi.

Simon Banza, 54. dakikada farkı 2'ye çıkarırken 79. dakikada Umut Nayir penaltı atışından yararlanamadı.

Skoru belirleyen golü ise 90. dakikada Konyasporlu Keita attı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 8'e yükseldi. Konyaspor da 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.

16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

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25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı ceza sahası içi sağ tarafında topu önüne bulan Banza çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

72. dakikada gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'den döndü.

77. dakikada Denswil'in ceza sahası içinde Kramer'in ayağına basması sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

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88. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Trabzonspor'un savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol tarafında alan Pedrinho'nun pasında kale önünde bulunan Keyta düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Uğurcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.