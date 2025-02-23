Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 3-2'lik skorla kazandı.
Bordo-mavililerin ilk golü 45+2. dakikada Banza'dan gelirken 45+6. dakikada Visca farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise sahneye Banza çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Gaziantep FK'da 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada Maxim'in kaydettiği goller skoru belirledi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 32'ye yükseldi. Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
20. dakikada Banza'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
26. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti. .
33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+5. dakikada sağ kanattan Zubkov kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde Visca'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Burak'ın sağından filelere gitti. 2-0
57. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0
77. dakikada Sorescu'nun ceza sahasına ortasında Semih Güler kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1
84. dakikada Malheiro'nun ceza sahası içinde Lungoyi, düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 3-2
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke.