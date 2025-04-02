Trabzonspor 3-2 Bodrum FK (Ziraat Türkiye Kupası maçı)

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadeleyi uzatmalarda 3-2 kazanan Trabzonspor, yarı finale adını yazıdrdı.
Henüz 3. dakikada Simon Banza ile öne geçen Trabzonspor'a yanıt 15. dakikada Seferi'den geldi.
Bodrum FK, 20. dakikada Bardhi ile geri dönerken 22. dakikada Mustafa Eskihellaç skoru eşitledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.
Dakikalar 98'i gösterdiğinde sahneye Zubkov çıktı ve takımına yarı final biletini getiren golü kaydetti.
3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Bodrum FK'ta Fredy, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi kaldı. Trabzonspor ise 89. dakikada Okay Yokuşlu ve 108. dakikada Mendy'nin kırmızı kartlarıyla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
50. dakikada Bodrum FK’nın sol taraftan kullandığı korner atışında Ali Aytemur’un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
64. dakikada Zubkov’un pasıyla buluşan Cham, topu Visca’ya aktardı. Visca’nın sağ çaprazdan yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Fredy’nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
98. dakikada Banza’nın pasında topu önüne alan Zubkov, ceza sahası dışında sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
109. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Ajeti’nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musa, Fredy, Bardhi, Okita, Gökdeniz, Seferi