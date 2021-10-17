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Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Yusuf Sarı kaydetti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarTrabzonspor-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştükleri mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu.

F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 3. dakikada Diego Rossi ile öne geçerken 23. dakikada Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BAKASETAS SAHNE ALDI

Bakasetas, 25. dakikada serbest vuruştan topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde bir kez daha Yunan yıldız sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle Trabzonspor'u öne geçirdi. Son sözü ise 90. dakikada Yusuf Sarı söyledi.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 21 oldu ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 19 puanla ikinci sıraya geriledi.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

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20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45 3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

52. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Tisserand, altıpas içinde Djaniny'den önce dokunduğu topu kornere gönderdi.

83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

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90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Kim, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia

 




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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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