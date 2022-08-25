Trabzonspor, 283 milyonluk geliri kaçırdı! Kasaya 155 milyon girecek

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10 sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansını kaçıran Trabzonspor önemli bir gelirden de oldu.

Fırtına, turu geçse ayak bastı parası olarak 15.6 milyon Euro’yu (283 milyon TL) alacaktı.

Yayın ve katsayı gelirleriyle puan alamasa dahi yaklaşık 20 milyon Euro’nun sahibi olacaktı. Grupta her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacaktı.

Devler Ligi’ne play-off’ta veda etmesine karşın 5 milyon Euro almaya hak kazanan Fırtına, Avrupa Ligi’nde ayak bastı parası olarak 3.6 milyon Euro alacak.

8.6 milyon Euro’luk (155.5 milyon TL) teselli ikramiyesinin yanı sıra galibiyette 630 bin beraberlikte ise 210 bin Euro daha gelecek.