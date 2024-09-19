Trabzonspor 2-2 Kayserispor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.

Kayserispor, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte'nin golleriyle 2-0 üstünlüğü buldu. Trabzonspor son dakikalarda geri döndü. Bordo-mavili takımın gollerini 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8'de Denswil attı.

Kayserispor'un 10. dakikada Attamah ile kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Trabzonspor sezona 4 beraberlikle başlayıp puanını 4'e yükseltti. Galibiyeti olmayan bir diğer takım Kayserispor ise puanını 3 yaptı.

TRABZONSPOR 2-2 KAYSERİSPOR

GOL: 12' Hasan Ali, 63' Boa Morte, 89' Umut Bozok, 90+8' Denswil

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KIRMIZI KART: 87' Gökhan Sazdağı

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Cihan, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Denswill'in, ceza sahası içinde Cardoso'yu düşürmesi sonucu hakem Mehmet Türkmen VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Attamah'ın kullandığı penaltı atışı kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Carole'nin vuruşunda top auta çıktı.

12. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağında arka tarafta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahasına ortasında Bardhi'nin kafa vuruşu kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutu üst direkten auta çıktı.

37. dakikada Boa Morte'nin yerden pasında Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



63. dakikada Nazon'un pasında topla buluşan Boa Morte kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-2

85. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasına ortasında savunmadan seken topa Cihan Çanak'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

87. dakikada Gökhan Sazdağı, Umut Bozok'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89. dakikada Mendy'in vuruşu kaleciden döndü. Kale sahası önünde oluşan karambolde Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2

90. dakikada Malheiro'nun kale sahasına ortasında Umut Bozok'un vuruşu kaleci Onurcan Peri'den döndü.

90+8. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Denswill'in vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-2