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Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini 15 ve 43. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı. Antalyaspor'un sayılarını ise 8. dakikada penaltıdan Ufuk Akyol ve 66. dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti.

Trabzonspor'da 81. dakikada Hosseini'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Trabzonspor evinde oynadığı son 3 maçta beraberlik aldı ve 6 puan kaybetti.

Bu sonucun ardından puanını 62 yapan Trabzonspor, lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde kaldı. Antalyaspor ise 8 eksikle geldiği Trabzon deplasmanından aldığı beraberlikle puanını 38 yaptı.

TRABZONSPOR 2-2 ANTALYASPOR

GOL: 8' Ufuk Akyol(Pen), 15' Jose Sosa (Pen), 43' Jose Sosa (Pen), 66'Yekta Kurtuluş

İlk yarı sonucu: 2-1

Trabzonspor ilk 11: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Antalyaspor ilk 11: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6' Doğukan Sinik, ceza sahasında Badou Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

8' Ufuk penaltıda takımını öne geçirdi.

14' VAR kontrolünün ardından Veysel Sarı'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi. Trabzonspor penaltı atışı kullanacak.

15' Jose Sosa penaltı golüyle skoru eşitledi.

29' Trabzonspor'da Ekuban sol kanattan ceza sahasına sokulmayı denedi ama etrafındaki kalabalıktan çıkamayıp önce topu kaptırdı, ardından Bünyamin'e faul yaptı.

34' Abdulkadir Ömür ceza yayından sol ayağıyla kaleyi denedi, top az farkla auta çıktı.

42' VAR kontrolünün ardından Paul Mukairu'nun ceza sahasında Caleb Ekuban'ın ayağına bastığı tespit edildi ve maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

43' Penaltı atışını gole çeviren Sosa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

55' Trabzonspor'da Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

66' Sağ kanattan kullanılan tacın ardından bir anda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yekta'nın vuruşu Uğurcan'ın yanından ağları havalandırdı.

73' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Boffin'in kucağında kaldı.

76' Blanco'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nazım'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

81' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Hosseini'nin kafa vuruşu direkten döndü.

90+3' Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda Boffin gole izin vermedi

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