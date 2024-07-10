Trabzonspor 2-1 Szeged Csanad (Maç özeti)

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Karşılaşmanın 17. dakikada Macar ekibi öne geçti. Gajdos'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısında hücumda etkili olamayan bordo-mavililer, zaman zaman kalesinde pozisyonlar verdi. İlk yarı Macar temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda tamamen farklı bir 11 sahaya sürdü.

İlk yarıya oranla daha baskılı oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada eşitliği sağladı. Bu dakikada Eren Elmalı'nın yerden pasında ceza alanı içindeki Umut Bozok, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

90+2. dakikada Cihan topu sağdan hızlı taşıyarak Trezeteguet'ye çıkardı. Trezeteguet'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1

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-Nwakaeme ve Fountas kadroda yok

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı.

Bu arada sıcaklık nedeniyle karşılaşmada 4 kez su molası verildi.