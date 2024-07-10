×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor 2-1 Szeged Csanad (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Trabzonspor Hazırlık Maçı#Szeged Csanad
Trabzonspor 2-1 Szeged Csanad (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 21:30

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın ikinci liginden Szeged Csanad'ı 2-1 yendi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın 17. dakikada Macar ekibi öne geçti. Gajdos'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısında hücumda etkili olamayan bordo-mavililer, zaman zaman kalesinde pozisyonlar verdi. İlk yarı Macar temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda tamamen farklı bir 11 sahaya sürdü.

İlk yarıya oranla daha baskılı oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada eşitliği sağladı. Bu dakikada Eren Elmalı'nın yerden pasında ceza alanı içindeki Umut Bozok, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

90+2. dakikada Cihan topu sağdan hızlı taşıyarak Trezeteguet'ye çıkardı. Trezeteguet'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1

Haberin Devamı

-Nwakaeme ve Fountas kadroda yok

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı.

Bu arada sıcaklık nedeniyle karşılaşmada 4 kez su molası verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazırlık Maçı#Trabzonspor Hazırlık Maçı#Szeged Csanad

BAKMADAN GEÇME!