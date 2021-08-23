Trabzonspor 2 - 1 Sivasspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, buna karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürdü ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 47. dakikada Nwakaeme kaydetti. Sivasspor'un Cofie ile 71. dakikada bulduğu gol, puan için yeterli olmadı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Sivasspor ise çıktığı ikinci maçta da puanla tanışamamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Kayode'nin pasında, ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Gervinho'nun, ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11'i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.

Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.

SIOPIS YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma ile oynadığı play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor’da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

AZ SAYIDA TARAFTARDAN DESTEK

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.

Trabzon-Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park Stadyumu'na gelerek tribünden izledi.

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