Trabzonspor 2-1 Sivasspor (Maç Özeti)

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Trabzonspor, maç eksiğine rağmen puanını 44'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexander Sörloth ile 43. dakikada kendi kalesine Caner Osmanpaşa kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Yatabare'den geldi.

Konuk takımda ise 80. dakikada Yatabare'nin attığı gol, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Lig'de 298 hafta sonra ilk kez bir haftayı lider olarak tamamlamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı.

77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi.

87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

90 3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!