Trabzonspor 2-1 Rizespor / Maçın özeti ve goller

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Trabzonspor ile Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 53. dakikada penaltıdan Ekuban ve 65. dakikada Djaniny atarken Rizespor'un sayısını 36. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galibiyet alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor puanını 17'ye çıkardı. Rizespor ise 15 puanda kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90 1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90 1 Safa Kınalı)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah (Dk. 72 Yasin Pehlivan), Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Skoda

Goller: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Ekuban (Penaltıdan), Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Donsah, Dk. 46 Tunay Torun, Dk. 56 Fernando, Dk. 77 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 90 3 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2' Trabzonspor maça ön alanda baskı ile başladı

10' Rizespor'da Boldrin sakatlandı ve kenara geldi, Tunay Torun oyunda. Boldrin maç öncesi ısınırken de sakatlanmıştı

14' Ekuban'a faul yapan Donsah sarı kart gördü

19' Lewis Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

26' Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğinden döndü.

35' Çaykur Rizespor penaltı kazandı! Marlon'un Michalak'a müdahalesinde hakem beyaz noktayı gösterdi.

36' Milan Skoda penaltıyı kullandı, Uğurcan üzerine gelen topa dokundu ancak gole engel olamadı.

45+1' Ekuban'ın ceza alanının hemen dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topun sahibi oldu.

50' Milan Skoda'nın sağdan gelen ortada gelişine vuruşunda top direkten döndü.

51' Trabzonspor penaltı kazandı! Ekuban'a ceza alanında yapılan müdahalede hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

53' Ekuban penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1

65' Marlon'un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'a şık bir çalım attı ve topu boş ağlara yolladı

77' Ekuban ceza alanına girerken Emir onu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

80' Marlon'un kullandığı frikikte Gökhan Akkan gole izin vermedi.

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