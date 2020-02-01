Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 47. saniyede yenik duruma düşmesine karşın 15. dakikada Alexander Sörloth ve 32. dakikada Filip Novak'la bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 38 puanla 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 37 puanla 4. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth'un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak'a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muric'in pasında, geriden gelen Dirar'ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Muric, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muric'in pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

55. dakikada Kruse'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rodrigues'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Muric dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.

89. dakikada Sosa'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

90 1. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında arka direkte Kruse'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.







Maç öncesi anketimizin sonuçları ise şöyle;





Stat: Medical Park



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 67 Sturridge), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar (Dk. 62 Deniz Türüç), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Kruse,

Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Goller: Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe), Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 5 Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor) Dk. 66 Isla, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90 5 Emre Belözoğlu) (Fenerbahçe)





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